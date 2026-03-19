Общественный совет просит отклонить требования к цвету такси в Нижнем Новгороде

Общественный совет по развитию такси направил обращение губернатору Нижегородской области с призывом не поддерживать законопроект о введении обязательного цвета машин такси. Об этом изданию «Живем в Нижнем» сообщили в пресс-службе совета.
В обращении говорится, что требования к цвету машин могут привести к массовому уходу перевозчиков с рынка, росту цен и увеличению доли «серого рынка». Уже сейчас сфера такси находится под давлением. Напомним, с 1 марта 2026 года начал действовать закон о локализации такси — подробнее об этом можно прочитать в нашем специальном материале. Также эксперты напомнили о росте цен на машины, обслуживание, топливо и прочие расходы.
«По расчетам участников рынка, минимальная стоимость оклейки составляет от 95 тысяч рублей, а перекраска — до 285 тысяч рублей. Эти расходы полностью ложатся на перевозчиков — как на таксопарки, так и на самозанятых водителей. А потом, — и на пассажиров», — отметили представители Общественного совета по развитию такси.
Сейчас в регионе зарегистрировано 6 878 перевозчиков, из которых 5 905 — это самозанятые. Значительная часть машин в реестре такси — это личные автомобили самозанятых. Большинство из них, как говорится в обращении, не сможет вложить деньги в перекраску транспорта.
«Купить локализованный автомобиль оранжевого цвета невозможно, их просто не производят. Это требование приведет к простому эффекту: люди уйдут с рынка. Причем уйдут именно из легального сегмента», — отмечают в совете.