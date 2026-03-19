Компания не выполнила капремонт в 33 домах Волгограда и области

Волгоградское УФАС наказало недобросовестного подрядчика, который оставил без капитального ремонта более 30 многоквартирных домов в Волгограде, Волжском и других районах области. Фирма ЗАО «РИКА ИНЖИНИРИНГ» попала в реестр недобросовестных подрядных организаций, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.
Фонд капремонта Волгоградской области трижды обращался в УФАС с просьбой внести компанию в черный список. Оказалось, что по условиям трех договоров, заключенных в 2024 и 2025 годах, фирма должна была оценить техническое состояние, разработать проектную документацию и провести капитальный ремонт в 33 домах.
Однако подрядчик взялся за работу лишь в части домов, а по некоторым даже не подготовил проект. В итоге компания не выполнила свои обязательства, а сумма неотработанного аванса по трем договорам превысила 237 миллионов рублей.
Теперь ЗАО на три года оказалась в реестре недобросовестных подрядчиков. При этом в УФАС на рассмотрении находятся еще пять подобных обращений от Фонда капремонта, касающихся этой же компании.