В Уфе пенсионерам рассказали, как не попасться на уловки кибермошенников

В Уфе состоялось обучающее занятие для пожилых людей, посвященное защите от кибермошенников. Встречу организовали Центр управления республикой и Народный университет третьего возраста.
Рустем Ахмадинуров из Госсобрания республики отметил, что пожилые люди активно осваивают современные технологии, но часто становятся мишенью для аферистов. По его словам, цифровая среда должна быть понятной и безопасной для всех.
Представитель МВД по РБ Максим Родионов рассказал о самых распространенных схемах обмана. Особое внимание он уделил «вирусу соболезнования»: мошенники взламывают аккаунт и рассылают контактам сообщения с трагическими новостями и ссылкой. При переходе по ссылке на телефон загружается вредоносная программа, которая открывает доступ к банковским счетам.
Родионов подчеркнул, что настоящие сотрудники полиции никогда не требуют перевести деньги или назвать реквизиты карты. При подозрительных звонках он посоветовал сразу класть трубку и перезванивать в банк или полицию по официальным номерам. О подозрительных звонках можно сообщить по «Телефону доверия» МВД по РБ:
Руководитель направления ЦУР Башкортостана Ильяс Сагитов объяснил, как распознавать фейки и посоветовал доверять только официальным источникам информации.
Эксперты напомнили основные правила безопасности: не сообщать данные карт и коды из СМС, не переходить по сомнительным ссылкам и использовать антивирусы. Если деньги уже похитили, нужно срочно заблокировать карту и обратиться в полицию.