Завершить реконструкцию Чусовского моста планируют к июлю 2027 года

На заседании Правительства Пермского края руководитель регионального Агентства по сопровождению концессионных проектов Александр Соломатин доложил, что техническая готовность строительства Чусовского моста к концу 2026 года достигнет 81%.
Как сообщили в пресс-службе краевого Правительства, на текущий момент возведен новый мост параллельно старому и две транспортные развязки в районе улиц Цимлянской и Корсуньской. Продолжается реконструкция старого моста и обустройство подъездных путей.
Старый Чусовской мост состоит из 13 пролетов. Сейчас демонтируют первые четыре и усиливают конструкции. На пяти опорах уже сняли слабый слой бетона, еще на двух — частично. Параллельно готовят подъем пролетного строения для выравнивания с новым мостом. Работы на ж/д путепроводе завершат в июле этого года.
Кроме того, в Пальниках возведен пешеходный переход, где вскоре установят лифты, освещение, тротуары и 7,4 км шумозащитных экранов. На Восточном обходе уложен асфальт, в этом году запустят освещение, нанесут разметку, установят знаки и переустроят газопровод. Полное завершение работ запланировано на июль 2027 года.