Военные прокуроры должны следить за правопорядком в армии, заявил Путин

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Военные прокуроры должны содействовать укреплению правопорядка в армии, заявил президент России Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что вся система помощи участникам СВО и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной, генпрокуратуре необходимо работать таким образом, чтобы доходить до каждого.

«Весомый вклад в такую работу вносят сотрудники военной прокуратуры. Рассчитываю, что военные прокуроры и впредь будут уделять повышенное внимание этому важному направлению и, конечно, содействовать укреплению правопорядка в армии, в войсках», — сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии генеральной прокуратуры.