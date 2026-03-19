Военные прокуроры должны следить за правопорядком в армии, заявил Путин

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Военные прокуроры должны содействовать укреплению правопорядка в армии, заявил президент России Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что вся система помощи участникам СВО и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной, генпрокуратуре необходимо работать таким образом, чтобы доходить до каждого.
«Весомый вклад в такую работу вносят сотрудники военной прокуратуры. Рассчитываю, что военные прокуроры и впредь будут уделять повышенное внимание этому важному направлению и, конечно, содействовать укреплению правопорядка в армии, в войсках», — сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии генеральной прокуратуры.