Путин отметил востребованность правозащитной деятельности прокуроров

Путин: правозащитная деятельность прокуроров наиболее востребована у россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Правозащитная деятельность прокуроров остается наиболее востребованной у россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в четверг принимает участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

«Как и прежде, самой востребованной у граждан остается правозащитная деятельность прокуроров, а значит средствами прокурорского надзора следует добиваться более качественного и последовательного решения жизненно важных проблем людей, безусловная реализация их конституционных прав и свобод», — сказал глава государства в ходе заседания.