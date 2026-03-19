Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани опровергли введение налога на обеспечение СВО

Фейк о налоге для юрлиц и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма распространяют на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани опровергли введение налога на обеспечение СВО. Фейк активно распространяют в соцсетях и мессенджерах.

Утверждается, что в регионе вводят налог для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сферах отдыха, туризма и оздоровления. До 30 марта им якобы необходимо представить в налоговую инспекцию информацию о совокупном доходе за 2025 год. Затем каждому установят индивидуальный размер налога.

«Указанная новость является ложной и не соответствует действительности. Чтобы избежать дезинформации и быть в курсе всех изменений в сфере налогообложения, рекомендуем узнавать информацию только через официальные источники: сайт ФНС России и единый контакт-центр налоговой службы 8 (800) 222−22−22», — сообщили в пресс-службе Управления ФНС по Краснодарскому краю.