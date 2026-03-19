На Кубани опровергли введение налога на обеспечение СВО. Фейк активно распространяют в соцсетях и мессенджерах.
Утверждается, что в регионе вводят налог для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сферах отдыха, туризма и оздоровления. До 30 марта им якобы необходимо представить в налоговую инспекцию информацию о совокупном доходе за 2025 год. Затем каждому установят индивидуальный размер налога.
«Указанная новость является ложной и не соответствует действительности. Чтобы избежать дезинформации и быть в курсе всех изменений в сфере налогообложения, рекомендуем узнавать информацию только через официальные источники: сайт ФНС России и единый контакт-центр налоговой службы