Специальный автобус будет курсировать 22 марта из Минска в Хатынь

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Специальный автобусный маршрут № 659 запустят из Минска в Хатынь 22 марта в День памяти жертв трагедии, сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.
В этот день по всей Минской области состоятся траурные акции и возложения цветов у мемориалов и памятников жертвам Великой Отечественной войны, добавили в пресс-службе.
«Из Минска (в Хатынь — Sputnik) в этот день будет курсировать специальный автобусный маршрут № 659», — говорится в сообщении.
Автобус будет отправляться от станции метро «Восток» с остановками «Карбышева» и «Агрогородок Лесной».
Уточняется, что автобусы из Минска будут отправляться в 11:40 и 14:40, в обратном направлении от мемориального комплекса — в 13:30 и 16:30.
Комплекс является символом памяти не только о жителях Хатыни. Здесь увековечены названия многих других деревень, которые были уничтожены в годы немецко-фашистской оккупации.
Деревня Хатынь была сожжена гитлеровцами и коллаборационистами 22 марта 1943 года. Жертвами жестокой расправы фашистов стали 149 человек, из которых 75 — дети.