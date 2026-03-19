Полиция Калининграда отчиталась перед депутатами: преступность упала до минимума за 15 лет, раскрываемость растёт

На учёт поставлено 11 200 преступлений — это на 1700 меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель за последние 15 лет. Уровень преступности снизился до 1084 преступлений на 100 тысяч населения (ниже среднего по СЗФО и России). Раскрыто свыше 4000 преступлений, в том числе на 12% больше деяний прошлых лет. Управление заняло 11-е место в общероссийском рейтинге и 3-е — по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности.