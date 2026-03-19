Полиция Калининграда отчиталась перед депутатами: преступность упала до минимума за 15 лет, раскрываемость растёт

Врио начальника УМВД России по Калининградской области Сергей Рейсон выступил перед Законодательным Собранием с итоговым докладом о работе полиции в 2025 году. Полковник полиции заявил, что оперативная обстановка в регионе остаётся под контролем, а по ряду направлений удалось добиться серьёзного улучшения.
Главные цифры.
На учёт поставлено 11 200 преступлений — это на 1700 меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель за последние 15 лет. Уровень преступности снизился до 1084 преступлений на 100 тысяч населения (ниже среднего по СЗФО и России). Раскрыто свыше 4000 преступлений, в том числе на 12% больше деяний прошлых лет. Управление заняло 11-е место в общероссийском рейтинге и 3-е — по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности.
Криминал.
На 23% снизилось число преступлений против собственности, почти на треть — тяжких телесных повреждений, более чем вдвое — разбоев. На четверть сократилось количество грабежей, угонов и краж, в том числе квартирных.
Кибербезопасность.
Благодаря профилактике на 12% снизилось число IT-преступлений. Количество потерпевших сократилось почти на четверть. Раскрываемость таких деяний выше среднероссийской и окружной.
Оружие и наркотики.
Пресечено 59 преступлений, связанных с оружием. Изъято 25 единиц огнестрела, 2200 боеприпасов, 6 кг взрывчатки и 7 гранат.
Изъято около 60 кг наркотиков. Пресечено более 1000 фактов сбыта, перекрыто 11 каналов поставки, ликвидированы три подпольные лаборатории. Впервые в регионе возбуждено дело за склонение к потреблению наркотиков организованной группой (рекламщики наркошопов).
Экономика и коррупция.
Выявлено около 500 экономических преступлений. Изъято более 18 тысяч пачек немаркированных сигарет, 6 тонн спирта и 490 литров спиртосодержащей продукции. Задокументирована преступная деятельность чиновников администрации Балтийского округа — возбуждено 5 уголовных дел о взятках и хищениях бюджетных средств при муниципальных контрактах.
Миграция.
Пресечено более 7000 административных нарушений в миграционной сфере (+10% к 2024-му). Выдворено 440 нелегалов, 661 иностранцу закрыт въезд в РФ.
Сотрудники и поддержка.
Рейсон поблагодарил губернатора Алексея Беспрозванных за повышение ежемесячных выплат сотрудникам (до 5000 рублей) и попросил депутатов поддержать дополнительные меры соцподдержки для тех, кто охраняет покой граждан. В ответ парламентарии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству.