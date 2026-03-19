Из-за ранней весны на юге России активизировались клещи вида Hyalomma

— Клещи рода Hyalomma — это не какие-то новые обитатели территории нашей страны, они, в общем-то, жили здесь всегда, тяготеют к районам, для которых характерно выраженное остепнение, даже некоторые опустынивания, то есть степи, полупустыни, пустыни. На юге европейской России с ними можно встретиться много где. Допустим, приехал человек в Новороссийск, вряд ли он лезет на какие-нибудь сопки рядом с морем, где сухая, потрескавшаяся, осыпающаяся, крошащаяся земля, а именно в таких местах как раз и предпочитают жить гиаломы. Существа эти намного более активные, чем те виды клещей, которые живут в средней полосе европейской России. Если более северные виды, они просто пассивно поджидают свою жертву на травинках, веточках невысоко над уровнем земли вдоль тропинок, чтобы зацепиться за одежду или вальяжно, не спеша забираются с земли на штаны, например, человека, то клещи рода Hyalomma активно преследуют свою жертву, причем преследуют быстро, со скоростью муравья, то есть в целом даже сопоставимо со скоростью небыстро идущего человека. Более того, они прекрасно ориентируются на вибрации почвы, поэтому могут неплохо свою жертву выслеживать. Именно поэтому, если вы приезжаете на черноморское побережье России, в Крым, в район Новороссийска, Анапы, важно помнить, что если вокруг вас зеленая травка, журчат ручьи, вероятность встречи с гиаломами практически нулевая. А если вокруг вас сухая трава, сухая крошащаяся земля, то вот там они могут атаковать.