Из-за ранней весны на юге России активизировались клещи вида Hyalomma

В южных регионах России активизировались клещи вида Hyalomma. Они крупнее обычных и способны преследовать жертву, а также переносят опасную лихорадку Крым-Конго с летальностью до 40%. Любимые места обитания этих клещей — сухие, жаркие степные участки. В зону повышенного риска входят Волгоградская, Астраханская, Ростовская области, Ставрополье, Краснодарский край, Калмыкия и республики Кавказа.
Главное отличие Hyalomma от привычных клещей, что они быстро бегают, и у некоторых видов есть полосатые лапки. Говорит научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский:
— Клещи рода Hyalomma — это не какие-то новые обитатели территории нашей страны, они, в общем-то, жили здесь всегда, тяготеют к районам, для которых характерно выраженное остепнение, даже некоторые опустынивания, то есть степи, полупустыни, пустыни. На юге европейской России с ними можно встретиться много где. Допустим, приехал человек в Новороссийск, вряд ли он лезет на какие-нибудь сопки рядом с морем, где сухая, потрескавшаяся, осыпающаяся, крошащаяся земля, а именно в таких местах как раз и предпочитают жить гиаломы. Существа эти намного более активные, чем те виды клещей, которые живут в средней полосе европейской России. Если более северные виды, они просто пассивно поджидают свою жертву на травинках, веточках невысоко над уровнем земли вдоль тропинок, чтобы зацепиться за одежду или вальяжно, не спеша забираются с земли на штаны, например, человека, то клещи рода Hyalomma активно преследуют свою жертву, причем преследуют быстро, со скоростью муравья, то есть в целом даже сопоставимо со скоростью небыстро идущего человека. Более того, они прекрасно ориентируются на вибрации почвы, поэтому могут неплохо свою жертву выслеживать. Именно поэтому, если вы приезжаете на черноморское побережье России, в Крым, в район Новороссийска, Анапы, важно помнить, что если вокруг вас зеленая травка, журчат ручьи, вероятность встречи с гиаломами практически нулевая. А если вокруг вас сухая трава, сухая крошащаяся земля, то вот там они могут атаковать.
Если, например, вы гуляете по сопке в солнечную погоду, на вас шорты и ботинки, вы эти ботинки обработали репеллентом, но понятно, что для существа, которое может бежать быстро, преодолеть эту полосу защиты репеллента не составит никакого труда. А вот если на вас штаны, которые заправлены в носки, и все это еще обработано репеллентом, то вероятность того, что вас успешно атакует гиалома, сводится практически к нулю.
— Насколько они опасны?
— Гиаломы являются достаточно эффективными переносчиками такого крайне опасного заболевания, как геморрагическая лихорадка Крым-Конго. Там есть заметный процент местности. Меня в жизни раз 15 кусали гиаломы, в основном, правда, в Азии, а не на черноморском побережье. По счастью, ни один из этих разов не привел к передаче никакого заболевания, но здесь понятно, что в любом случае, если вас укусил клещ, его нужно сдать на анализ.
4 марта Роспотребнадзор уже сообщал о первых обращениях в больницы из-за укусов клещей, связав их раннее пробуждение с интенсивным таянием снега.