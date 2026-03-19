Суд отменил взыскание 750 млн рублей с нижегородского «Синергетика»

Ранее апелляционная инстанция обязала производителя бытовой химии выплатить более 750 млн рублей и запретила использовать на продукции обозначение «я ♥ свою семью!», сочтя его схожим с товарным знаком истицы. Однако СИП отменил это решение, оставив в силе акт нижегородского арбитража, который изначально полностью отказал в удовлетворении исковых требований. Сумма претензий в ходе разбирательств варьировалась, достигая на определенных этапах нескольких миллиардов рублей.