Суд отменил взыскание 750 млн рублей с нижегородского «Синергетика»

Спор из-за фразы «Я люблю свою семью» на упаковках бытовой химии завершился в пользу производителя — кассация встала на сторону компании.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил постановление о взыскании крупной компенсации с нижегородского ООО «Синергетик» в пользу индивидуального предпринимателя Карины Богуславской. Об этом сообщили в пресс-службе суда по итогам рассмотрения кассационной жалобы компании.

Ранее апелляционная инстанция обязала производителя бытовой химии выплатить более 750 млн рублей и запретила использовать на продукции обозначение «я ♥ свою семью!», сочтя его схожим с товарным знаком истицы. Однако СИП отменил это решение, оставив в силе акт нижегородского арбитража, который изначально полностью отказал в удовлетворении исковых требований. Сумма претензий в ходе разбирательств варьировалась, достигая на определенных этапах нескольких миллиардов рублей.

Помимо отмены выплат, кассационный суд вынес частные определения в адрес Роспатента и председательствующего судьи Первого арбитражного апелляционного суда, рассматривавшего дело. Таким образом, «Синергетик» отстоял право на использование спорного дизайна упаковки, а исполнение решения о взыскании многомиллионной суммы окончательно прекращено.

