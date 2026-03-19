УФСИН и фонд «Защитники Отечества» объединили усилия для поддержки участников СВО и их семей

Начальник УФСИН России по Калининградской области Дмитрий Пестов встретился с.

Источник: Kaliningradnews

руководителем регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Раисой Кривченковой. Стороны обсудили, как выстроить системную помощь сотрудникам уголовно-исполнительной системы, вернувшимся из зоны специальной военной операции, и их близким.

Речь идёт о медико-социальной реабилитации, психологической поддержке и содействии в трудоустройстве после возвращения к гражданской жизни. Особое внимание уделили работе с семьями военнослужащих: фонд готов помогать с профессиональным обучением и занятостью не только бойцов, но и их родственников.

Участники встречи подчеркнули важность быстрого выявления проблем и оперативного реагирования. Договорились наладить постоянный обмен информацией и проводить совместные мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов защитников Отечества.