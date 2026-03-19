В Большом Болдине мобильный интернет стал быстрее на треть

В селе Большое Болдино Нижегородской области — знаменитом литературном месте, связанном с именем Александра Пушкина, — улучшилось качество мобильной связи. В районе улицы Смолиной установили дополнительное телекоммуникационное оборудование, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30%. Об этом сообщает компания МТС.
Теперь более пяти тысяч местных жителей и гостей музея-заповедника могут пользоваться цифровыми сервисами с большим комфортом: общаться в соцсетях, выходить на видеосвязь, читать книги онлайн и получать госуслуги.
Большое Болдино — объект культурного наследия федерального значения. Именно здесь в 1830 году прошла знаменитая Болдинская осень — самый плодотворный период в творчестве Пушкина. За три месяца поэт создал «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», множество стихотворений и завершил «Евгения Онегина». Сегодня усадьба ежегодно привлекает сотни тысяч туристов из России и других стран.
Развитие цифровой инфраструктуры в таких местах особенно важно.
— Современный турист не представляет поездку без возможности сразу поделиться впечатлениями в соцсетях, быстро найти дорогу с помощью онлайн карт, получать ответы на вопросы во время экскурсии и узнавать новое прямо на ходу. Благодаря обновлению сети гости музея заповедника смогут оставаться на связи, а местные жители получат больше возможностей от современных технологий, — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.