Мусульмане Крыма отметят Ураза-байрам 20 марта

20 марта мусульмане Крыма и всего мира отметят Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр) — праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамадан и строгого поста. Этот день является вторым по значимости в исламском календаре после Курбан-байрама.
Праздник, название которого переводится как «праздник прекращения поста», имеет древние традиции. В пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК) рассказали «Крымской газете» о формате торжеств на полуострове.
«Формат традиционный, ежегодный. В Соборной мечети пройдет праздничный намаз в 07:30. Однако республиканского концерта в этом году не будет», — сообщили в ДУМК.
Уточняется что в мечетях по всему полуострову состоятся молитвы и локальные праздничные мероприятия.
Напомним, что в Крыму Ураза-байрам официально является нерабочим днем. Жителей республики ждут длинные продолжительные выходные — 20, 21 и 22 марта.