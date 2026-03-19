Мусульмане Крыма отметят Ураза-байрам 20 марта

В Соборной мечети Симферополя пройдет праздничный намаз 20 марта.

Источник: Комсомольская правда

20 марта мусульмане Крыма и всего мира отметят Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр) — праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамадан и строгого поста. Этот день является вторым по значимости в исламском календаре после Курбан-байрама.

Праздник, название которого переводится как «праздник прекращения поста», имеет древние традиции. В пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК) рассказали «Крымской газете» о формате торжеств на полуострове.

«Формат традиционный, ежегодный. В Соборной мечети пройдет праздничный намаз в 07:30. Однако республиканского концерта в этом году не будет», — сообщили в ДУМК.

Уточняется что в мечетях по всему полуострову состоятся молитвы и локальные праздничные мероприятия.

Напомним, что в Крыму Ураза-байрам официально является нерабочим днем. Жителей республики ждут длинные продолжительные выходные — 20, 21 и 22 марта.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
