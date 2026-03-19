Путин призвал прокуроров последовательно решать проблемы россиян

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал средствами прокурорского надзора добиваться более качественного и последовательного решения жизненно важных проблем россиян.
Путин в четверг принимает участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
«Как и прежде, самой востребованной у граждан остается правозащитная деятельность прокуроров, а значит, средствами прокурорского надзора следует добиваться более качественного и последовательного решения жизненно важных проблем людей, безусловная реализация их конституционных прав и свобод», — сказал глава государства в ходе заседания.