Путин поручил прокуратуре реагировать на попытки дестабилизации общества

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в РФ, в том числе с применением информационных технологий.
«Столь же решительно и наступательно нужно противодействовать экстремизму, жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе с применением информационных технологий» , — сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии генеральной прокуратуры.