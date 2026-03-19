Путин поблагодарил прокуроров, служащих в новых регионах и приграничье

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил особую благодарность сотрудникам генеральной прокуратуры, которые несут службу в новых регионах и приграничье.

Глава государства поблагодарил российских прокуроров за профессионализм, высокую самоотдачу, системную и целенаправленную работу по обеспечению прав и законных интересов граждан России.

«Особые слова признательности работникам прокуратуры, которые служат в Донбассе и Новороссии, в приграничных областях России. В непростых условиях вы делаете все необходимое для обеспечения правопорядка, решения наиболее острых и чувствительных вопросов граждан. Своими принципиальными и последовательными действиями укрепляете веру людей в силу нашего государства и закона», — сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии генеральной прокуратуры.