Калининградская команда выбилась в лидеры на первом в истории региона Чемпионате России по волейболу сидя

В Калининграде впервые прошел турнир такого уровня. Местная сборная не только достойно приняла 11 сильнейших команд лиги «А», но.

Источник: KaliningradToday

и сенсационно навязала борьбу фаворитам. Калининградцы дважды на групповом этапе заставили соперников играть все пять партий, а в четвертьфинале сотворили маленькое чудо. Хозяева выиграли одну партию у базового клуба сборной России — команды Свердловской области, которая была серебряным призером Паралимпиады в Токио. До этого на турнире никто не мог отобрать у уральцев ни сета.

Хотя пройти действующих чемпионов страны не удалось, калининградская команда уверенно двинулась дальше. В решающем матче за распределение мест наши волейболисты обыграли сборную Донецкой Народной Республики со счетом 3:0. Этот результат позволил региону занять пятое место.

— Мы вышли с мыслью, что за нами Калининград и вся область, поэтому надо показывать результат, — рассказала тренер сборной Калининградской области Александра Краснобаева.

Пятое место гарантировало региону участие в финале чемпионата страны, который пройдет осенью в Подмосковье. Кроме того, калининградцы попали в топ-6 и получили право сыграть в Кубке России. Победителем турнира стала сборная Свердловской области, разгромившая москвичей в финале.

В федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата остались довольны приемом. Осенью в Калининград могут привезти чемпионат по регби на колясках, а также рассматривают возможность проведения турнира по параплаванию.