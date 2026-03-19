У воронежского «Бурана» появится очередной новый тренер

Вячеслав Уваев покинул пост главного тренера воронежского «Бурана». Об этом 19 марта проинформировал генеральный директор «ураганных» Игорь Провольнев.
Функционер упрекнул 2-кратного чемпиона Италии в том, что воронежцы в 25 матчах под его руководством одержали всего шесть побед.
— Результат говорит сам за себя, — резюмировал Провольнев.
Пока неясно, кто возглавит «ураганных», но, по словам гендира, кандидатур несколько. И все же возникает риторический вопрос — ответит ли за устроенную тренерскую карусель сам Провольнев?
Напомним, что минувший сезон стал худшим для «Бурана» за 14 лет выступления в ВХЛ. Наши парни заняли 28-е место (до этого трижды финишировали 25-ми) при 22 победах в 62 матчах. И это после двух кряду выходов в плей-офф — с 11-го (2023/24) и 15-го (2024/25) мест.