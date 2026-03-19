Въезд на кладбища в Волгограде частично закроют до 11 апреля

На территории будут заезжать только ритуальные машины и спецтехника для вывоза мусора.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде накануне Пасхи начинается большая уборка на городских кладбищах. Во всех местах захоронения специализированные службы с 20 марта 2026 года проведут санитарную уборку, очистку от мусора, выполнят работы по благоустройству. Задействуют много спецтехники, в связи с чем обычные автомобили на территорию запускать не будут. Подробности рассказали в мэрии города.

Ограничения будут действовать с 20 марта по 11 апреля, но только в первую половину дня, с 9.00 до 13.00. Волгоградцев на частных автомобилях просят приезжать после 13.00. Утром на территорию будут пропускать только машины ритуальных и экстренных служб.