Въезд на кладбища в Волгограде частично закроют до 11 апреля

В Волгограде накануне Пасхи начинается большая уборка на городских кладбищах. Во всех местах захоронения специализированные службы с 20 марта 2026 года проведут санитарную уборку, очистку от мусора, выполнят работы по благоустройству. Задействуют много спецтехники, в связи с чем обычные автомобили на территорию запускать не будут. Подробности рассказали в мэрии города.