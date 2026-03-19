20 тысяч светоотражающих брелоков закупят для юных нижегородцев

Школьники сами выбрали дизайн светоотражателей для безопасности на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

20 тысяч светоотражающих брелоков для школьников закупят в Нижегородской области. Решение приняли региональный Минтранс и УГИБДД: такие аксессуары повысят безопасность детей на дорогах, особенно в темное время суток и при плохой видимости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

К выбору дизайна подошли необычно — его доверили самим детям. В начале марта в школах провели опрос, где юные инспекторы движения выбирали лучшие эскизы. В итоге определили четыре варианта, которые и пойдут в производство. Раздавать брелоки планируют в начале следующего учебного года.

Проект реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Параллельно в регионе продолжается модернизация дорожной сети: устанавливают ограждения, обновляют разметку и знаки, делают освещение и безопасные пешеходные переходы. Такой комплексный подход помогает снижать аварийность и защищать самых уязвимых участников движения — детей.