20 тысяч светоотражающих брелоков закупят для юных нижегородцев

20 тысяч светоотражающих брелоков для школьников закупят в Нижегородской области. Решение приняли региональный Минтранс и УГИБДД: такие аксессуары повысят безопасность детей на дорогах, особенно в темное время суток и при плохой видимости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.