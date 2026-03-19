Гуцан рассказал о выплатах долгов по зарплате за 2025 год

Гуцан: почти 30 млрд рублей долгов по зарплате выплатили в 2025 году.

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Почти 30 миллиардов рублей долгов по зарплате было погашено в 2025 году, в том числе на предприятиях-банкротах, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан.

Одним из неизменных приоритетов прокуроров остается соблюдение трудовых прав граждан РФ, отметил Гуцан на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам 2025 года.

«За прошлый год по нашим требованиям погашено почти 30 миллиардов рублей долгов по заработной плате, в том числе на предприятиях-банкротах», — сказал генпрокурор.

Вместе с тем он предупредил прокуроров Карелии, Ленинградской, Новосибирской и Сахалинской областей о необходимости более решительных мер по ликвидации задолженности по оплате труда.

