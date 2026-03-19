Гуцан рассказал о выплатах долгов по зарплате за 2025 год

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Почти 30 миллиардов рублей долгов по зарплате было погашено в 2025 году, в том числе на предприятиях-банкротах, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан.
Одним из неизменных приоритетов прокуроров остается соблюдение трудовых прав граждан РФ, отметил Гуцан на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам 2025 года.
Вместе с тем он предупредил прокуроров Карелии, Ленинградской, Новосибирской и Сахалинской областей о необходимости более решительных мер по ликвидации задолженности по оплате труда.