Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число подростковых преступлений выросло на десять процентов, заявил Гуцан

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Число подростковых преступлений в 2025 году выросло на 10%, в том числе числе особо тяжких — на половину, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.

Он отметил, что прошедший год прервал десятилетнюю тенденцию снижения преступности среди несовершеннолетних.

«Число совершенных ими деяний увеличилось на 10%, в том числе особо тяжких — почти наполовину. При этом каждое пятое связано с незаконным оборотом наркотиков, каждое третье совершено с использованием информационных технологий», — сказал Гуцан.

