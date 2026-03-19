Число подростковых преступлений выросло на десять процентов, заявил Гуцан

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Число подростковых преступлений в 2025 году выросло на 10%, в том числе числе особо тяжких — на половину, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.
Он отметил, что прошедший год прервал десятилетнюю тенденцию снижения преступности среди несовершеннолетних.
«Число совершенных ими деяний увеличилось на 10%, в том числе особо тяжких — почти наполовину. При этом каждое пятое связано с незаконным оборотом наркотиков, каждое третье совершено с использованием информационных технологий», — сказал Гуцан.