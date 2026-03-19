Въезд на разворотную площадку по улице Ковровской запретят в Нижнем Новгороде

Дорожные знаки «Въезд запрещен» хотят установить на улице Ковровской в Нижнем Новгороде. Об этом предупредили в мэрии.
Власти хотят запретить въезд транспорта на разворотную площадку, чтобы общественный транспорт мог беспрепятственно двигаться в этой зоне. Знаки планируют установить с 9 апреля.
«Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться с условиями движения на данном участке улицы, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — говорится в сообщении.
Напомним, до 31 марта в Нижнем Новгороде ограничили движение транспорта по улицам Малой Покровской и Гоголя. Проезд закрыли из-за реконструкции дороги в районе дома № 2 по улице Гоголя.
