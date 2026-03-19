В Волгограде с 20 марта ограничат въезд на кладбища

В Волгограде с 20 марта в связи с санитарной уборкой на территории кладбищ временно введут ограничения на проезд. Об этом сообщили 19 марта в пресс-службе мэрии.

Ежедневно с 20 марта по 11 апреля с 9.00 до 13.00 въезд на территорию кладбищ будет ограничен для всех транспортных средств за исключением автомобилей, перевозящих маломобильных граждан, и специального транспорта (экстренных служб, спецтехники, задействованной в наведении порядка, и транспорта ритуальных служб).

После 13.00 допуск частного автотранспорта на территорию кладбищ будет осуществляться в обычном режиме.