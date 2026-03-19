В Калининградской области число получателей детских выплат выросло в разы

После отмены критериев нуждаемости меры социальной поддержки в Калининградской области стали получать значительно больше семей. Губернатор Алексей Беспрозванных привел свежие данные о росте числа получателей.
Ежемесячную выплату сейчас оформили больше 13 тысяч многодетных семей — это в 7,5 раза больше, чем до изменения правил. Областной материнский капитал в 2025 году получили почти две тысячи семей, что в 2,2 раза превышает показатели за весь 2023 год.
Особенно заметно вырос охват ежегодной выплаты на подготовку к школе. В этом году ее оформили на 31 619 детей — почти в пять раз больше, чем два года назад. Новую меру поддержки — сертификат новорожденного — с января получили уже 980 мам.
Подробно о всех доступных мерах поддержки калининградских семей сегодня в прямом эфире расскажет министр социальной политики Анжелика Майстер. Такие открытые эфиры с руководителями ведомств теперь будут проходить регулярно по поручению губернатора.