Число вовлеченных в терроризм подростков кратно возросло, заявил Гуцан

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В России в 2025 году кратно возросло число подростков, вовлеченных в террористические преступления, они приобретают все более агрессивные формы, заявил генпрокурор России Александр Гуцан на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам 2025 года.
Он отметил, что прошедший год прервал десятилетнюю тенденцию снижения преступности среди несовершеннолетних.
«Кратно возросло число подростков, вовлеченных в преступления террористической направленности, которые приобретают все более агрессивные формы. Поджоги, порча и уничтожение военного имущества, объектов транспортной инфраструктуры, трагедии в школах — вот неполный список прошлого года», — сказал Гуцан.