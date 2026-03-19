Путин на коллегии ГП предложил определить будущие рамки работы ведомства

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии Генеральной прокуратуры в четверг предложил определить будущие рамки работы ведомства.
«Сегодня, как и положено, проанализируем итоги работы прокуратуры в 2025 году, определим дальнейшие задачи по укреплению законности и правопорядка, которые будут содействовать устойчивому, уверенному развитию нашей страны», — сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
Глава государства отметил, что в прошлом году прокурорами всех уровней была проведена большая и результативная работа. Благодаря своевременно принятым мерам были восстановлены экономические и социальные права значительного числа граждан РФ, в том числе участников специальной военной операции.