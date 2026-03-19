Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом

Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем канале в MAX.

Как ранее сообщалось информагентством, пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края были закрыты для купания в курортный сезон из-за повторного выброса мазута. В данной зоне специалисты нашли несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам в пробах песка и морской воды. В связи с этим прибрежные зоны этой части Краснодарского края были закрыты для россиян.

Однако по словам главы Краснодарского края, в этом году ситуация на пляжах стабилизировалась и не представляет опасности для отдыхающих. К такому решению пришла правительственная комиссия по ликвидации последствий экологической катастрофы.

Губернатор Кондратьев отметил, что при дальнейшем соответствии проб воды и грунта санитарным нормам территории смогут открыться к началу курортного сезона.

Напомним, в январе 2026 года орнитологи сообщили о массовой гибели голубей вяхирей в Краснодарском крае.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
