Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом

Как ранее сообщалось информагентством, пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края были закрыты для купания в курортный сезон из-за повторного выброса мазута. В данной зоне специалисты нашли несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам в пробах песка и морской воды. В связи с этим прибрежные зоны этой части Краснодарского края были закрыты для россиян.