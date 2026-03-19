«Шлагбаумы и аншлаги “: как будут ограничивать территорию Виштынецкого нацпарка

Территорию Виштынецкого нацпарка будут ограничивать с помощью шлагбаумов и информационных аншлагов. Объекты уже начали устанавливать на въездах. Об этом рассказал заместитель директора по охране территории национального парка Александр Нефёдов на пресс-конференции ТАСС.
«На территории Виштынецкого нацпарка очень много въездных дорог. Мы устанавливаем информационные аншлаги, где прописаны зональность, правила посещения, что можно делать и что нельзя. Также устанавливаем заградительные шлагбаумы, чтобы люди не заезжали в лес», — сообщил Нефёдов.
В апреле 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании национального парка «Виштынецкий» на территориях Нестеровского и Озёрского округов. В состав не включили местные посёлки — Краснолесье, Сосновку, Пугачёво, Боровиково, Уварово и Ягодное.