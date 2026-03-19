33 волгоградских многоэтажки оставил без капремонта подрядчик

Волгоградское УФАС включило в реестр недобросовестных подрядчиков компанию «Рика инжиниринг». Три соответствующих просьбы направил в антимонопольный орган региональный фонд капремонта.
По условиям контрактов, заключенных в 2024 и 2025 годах, общество должно было оценить техсостояния зданий и разработать проектную документацию на проведение капремонта 33 многоквартирных домов в Волгограде, Волжском и районах области. Однако подрядчик приступил к работам только по ряду домов.
«По некоторым домам даже не была разработана проектная документация. Сумма неотработанного аванса составила, по информации регионального фонда капремонта, более 237 млн рублей», — поясняют в УФАС.
«Рика инжиниринг» трижды включено в реестр недобросовестных подрядных организаций на три года. Еще пять обращений фонда по поводу данной компании находятся на рассмотрении в антимонопольном органе.
