33 волгоградских многоэтажки оставил без капремонта подрядчик

По некоторым домам даже не была разработана проектная документация.

Волгоградское УФАС включило в реестр недобросовестных подрядчиков компанию «Рика инжиниринг». Три соответствующих просьбы направил в антимонопольный орган региональный фонд капремонта.

По условиям контрактов, заключенных в 2024 и 2025 годах, общество должно было оценить техсостояния зданий и разработать проектную документацию на проведение капремонта 33 многоквартирных домов в Волгограде, Волжском и районах области. Однако подрядчик приступил к работам только по ряду домов.

«По некоторым домам даже не была разработана проектная документация. Сумма неотработанного аванса составила, по информации регионального фонда капремонта, более 237 млн рублей», — поясняют в УФАС.

«Рика инжиниринг» трижды включено в реестр недобросовестных подрядных организаций на три года. Еще пять обращений фонда по поводу данной компании находятся на рассмотрении в антимонопольном органе.

Ранее волгоградское УФАС оштрафовало «ЭкоЦентр».