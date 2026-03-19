Три человека провалились под лед Волги у Чкаловской лестницы

Местному спасательному отряду удалось спасти каждого из утопающих.

В 16:05, 19 марта, стало известно, что в пределах водного пространства реки Волги, неподалеку от Чкаловской лестницы, под лед провалились трое граждан (их личности пока не установлены). Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К счастью, обошлось без жертв, благодаря слаженным действиям сотрудников аварийно-спасательной службы Нижнего Новгорода. Специалисты успешно вытащили людей из воды и вывели их на сушу. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением бригады медицинской помощи.

Представители МЧС России настоятельно предупреждают, что ледовое покрытие на водоемах Нижегородской области стало крайне тонким и неустойчивым. Выход на лед в таких условиях представляет смертельную опасность.

Напомним, что нижегородцы, несмотря на предупреждения об опасности тонкого льда, продолжают рыбачить на водоемах. Недавно глава Городца Александр Мудров возмутился такой безответственностью и осудил местных рыбаков, выходящих на тающий лед.

Ранее нижегородцам рассказали, каким будет паводок на Волге и Оке в 2026 году.