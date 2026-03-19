В Черняховске спасают фасад с гербами и гирляндами в «Королевском углу»

Здание входит в исторический комплекс «Кёнигсек» («Королевский угол») и впервые получит комплексное обновление.
Как рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, главный фасад дома ни разу не ремонтировали с момента постройки. Под слоями поздней отделки не скрылись уникальные элементы декора — лавровые венки, лепные панно с гирляндами и гербы. Специалистам предстоит их сохранить.
Сейчас дом находится в плачевном состоянии: местами обнажилась кирпичная кладка, начали разрушаться стены. Рабочие Фонда капремонта уже приступили к кровле и восстановлению потолочных перекрытий, которые оказались максимально изношены. В мае подрядчик должен выйти на фасадные работы.
В региональном правительстве заверили, что исторический облик здания воссоздадут полностью.