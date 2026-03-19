Мининский университет представит регион на соревнованиях «Мини-футбол — в вузы»

В марте в Нижнем Новгороде прошел региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди студентов. В нем участвовали представители десяти ведущих вузов города. В итоге победу одержала сборная Мининского университета. Теперь эта команда представит Нижегородскую область на Всероссийском финале в Волгограде.
Свою подготовку студенты педагогического вуза успели показать и на региональном этапе. Команда провела четыре матча и уверенно вышла в плей-офф, заняв первую точку турнира. Решающей стала игра между Мининским университетом и НГТУ, завершившаяся со счетом 7:1 в пользу педагогического вуза.
— Победа в региональном этапе — это закономерный результат работы всей команды. Мы гордимся нашими спортсменами и тренерским штабом! Показать счет 7:1 в финале против сильного соперника может только по-настоящему слаженный коллектив, — уверен ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.
Ректор напомнил, что мужская сборная Мининского университета имеет богатую историю. В 2021 году она стала чемпионом России. Также она трижды становилась призером всероссийских соревнований.
— Уверен, что этот опыт и чемпионский характер помогут ребятам достойно представить наш вуз и Нижегородскую область на всероссийском финале, — считает Виктор Сдобняков.
Финал Всероссийского турнира пройдет в Волгограде с 1 по 8 апреля. За нижегородских студентов будет болеть вся область.