Мининский университет представит регион на соревнованиях «Мини-футбол — в вузы»

В марте в Нижнем Новгороде прошел региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди студентов. В нем участвовали представители десяти ведущих вузов города. В итоге победу одержала сборная Мининского университета. Теперь эта команда представит Нижегородскую область на Всероссийском финале в Волгограде.