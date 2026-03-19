Природа не знает границ: чем удивит юбилейный экотелефестиваль «Территория завтра»

В этом году в Нижнем Новгороде в десятый раз пройдет Международный экологический телефестиваль «Территория завтра», который объединяет неравнодушных к экологии планеты людей. Сегодня, 19 марта, в центре экологического просвещения «Экоториум» прошла пресс-конференция, которая дала старт мероприятию. Какая тема была выбрана в этом году и чем удивит юбилейный фестиваль, узнала корреспондент сайта pravda-nn.ru.
Фестиваль проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года, с 2019 года имеет статус международного. Он объединяет людей, которые неравнодушны к теме экологии. В нем могут поучаствовать профессиональные сообщества, корреспонденты, видеографы и творческие коллективы, которые создают «зеленое» кино, экологические репортажи и зарисовки.
В 2025 году на конкурс поступило более 300 заявок из 40 регионов России и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья — Беларуси, Индии, Ирана, Бразилии, Китая, Мексики и т.д.
В этом году фестиваль состоится в десятый раз, а его темой стало «Наследие». Как рассказала директор и художественный руководитель телефестиваля «Территория завтра» Светлана Васильева, в свой юбилей фестиваль выйдет за рамки социально-экологической проблематики. Он напрямую свяжет экологию и культуру, экологию и мир, содружество государств в решении экологических проблем. Эта тематика отразится в следующем десятилетии фестиваля в различных мероприятиях и пройдет под девизом «Мир, согласие, единство».
«Следующее десятилетие фестиваля пройдет под знаком высокой миссии — “Во имя мира”. Это наш путь к тому, чтобы просвещение через экологию стирало границы. Природа не знает государственных границ. Изменение климата, сохранение биоразнообразия, чистота воздуха и воды волнуют каждого без исключения. А с этого года мы формируем более тесные связи с молодежью. С нами очень много молодых экологов, которые хотят делать мир лучше уже сегодня», — рассказала Светлана Васильева.
Целью форума станут размышления о месте человека в природе, его мотивации, чувствах и ответственности за состояние природы.
«За годы работы нашего международного фестиваля мы поняли, что у экологии нет границ. В прошлом году фестиваль прошел под эгидой российско-белорусского сотрудничества, а в этом году основной темой выбрана “Экология культуры”. В фестивале участвует все больше молодежи и детей, что очень важно. Наше отношение к природе происходит из детства, с этим мы идем во взрослую жизнь», — поделилась министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.
Генеральный консул Республики Беларусь Олег Швец рассказал, что во всем мире происходят экологические изменения. Неравнодушные люди, которые обращают внимание на проблемы, популяризируют экологическую тематику и выводят ее на международный уровень, делают большой вклад в сохранение природы.
«Многие страны сейчас обращаются к теме экологии, ведь экология — это все-таки международный проект. Я рассчитываю, что в фестивале будет участвовать как можно больше стран и наше сотрудничество с ними продолжится. В этом году мы обратили свои взгляды к странам Африканского континента, и в Европе у нас тоже есть участники, которые понимают важность сохранения экологии», — отметил Олег Швец.
Программа фестиваля обещает быть насыщенной. Его презентация пройдет в Нижнем Новгороде и Минске, а также в Курске. Впервые на открытии покажут лучшие фильмы фестиваля для широкой публики, пройдут акции по высадке аллеи «зеленых» кинематографистов и по выпуску молоди стерляди в Волгу. Также в рамках фестиваля пройдут экологические мастер-классы, конференции, экскурсии.
Главной номинацией фестиваля станет «Экология культуры», где участники смогут рассказать о гармонии с миром через искусство, традиции и духовные ценности. В спецноминациях могут поучаствовать детские и молодежные коллективы, кино- и видеопроизводители из Беларуси, режиссеры, блогеры и журналисты из стран БРИКС и ШОС. В четырех основных номинациях участники представят фильмы, телепрограммы, сюжеты и ролики на тему экологии.
Фестиваль пройдет со 2 по 5 сентября в Нижнем Новгороде. Прием заявок начнется 20 марта.
6+
