Нижегородцам объяснили опасность «клещей-мутантов» из соцсетей

Специалисты подтверждают, что эти клещи действительно являются «охотниками»: у них лучше развито зрение, они реагируют на вибрации и углекислый газ, преследуя цель до 30 минут. Однако сообщения о том, что от них сложно скрыться, — художественный вымысел. Скорость передвижения членистоногого составляет всего несколько сантиметров в секунду, поэтому человек может легко обогнать его даже при обычной прогулке.