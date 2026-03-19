Нижегородцам объяснили опасность «клещей-мутантов» из соцсетей

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о появлении в России «клещей-мутантов», от которых невозможно убежать. Ситуацию прояснил Telegram-канал «Бокал Прессека», отметив, что речь идет о клещах рода Hyalomma, которые являются не результатом мутации, а древним видом, исторически обитающим на юге России (Астраханская, Волгоградская области, Ставрополье).
Специалисты подтверждают, что эти клещи действительно являются «охотниками»: у них лучше развито зрение, они реагируют на вибрации и углекислый газ, преследуя цель до 30 минут. Однако сообщения о том, что от них сложно скрыться, — художественный вымысел. Скорость передвижения членистоногого составляет всего несколько сантиметров в секунду, поэтому человек может легко обогнать его даже при обычной прогулке.
Несмотря на отсутствие «суперскорости», данные клещи представляют серьезную опасность, так как являются переносчиками Конго-Крымской геморрагической лихорадки с летальностью до 40%. Для защиты по-прежнему эффективны репелленты на основе ДЭТА (от 30%) и акарициды с перметрином для одежды. Особое внимание рекомендуется уделять обработке обуви и ног, так как этот вид клещей активно атакует снизу.
