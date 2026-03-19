Мужчина в балаклаве жестоко расправился с многодетной матерью

В Воронежской области мужчина в балаклаве проник на территорию частного дома и нанёс смертельные ранения многодетной матери. Свидетелем жестокого убийства мог стать самый младший ребёнок женщины — девятилетняя девочка. После совершённого преступления злоумышленник скрылся, однако избежать наказания ему не удалось. Вскоре он был задержан. Подробности жестокого убийства — в материале vrn.aif.ru.
Оставил сиротами четырёх детей.
Преступление было совершено в посёлке Хохольский. По версии следствия, в утренние часы злоумышленник пришёл к знакомой с целью убийства. К преступлению он подготовился заранее. Мужчина взял с собой нож. Для маскировки он надел на голову шапку с прорезями для глаз, а на руках у него были перчатки.
Злоумышленник проник во двор частного дома, в котором проживала 42-летняя женщина. Увидев хозяйку на улице, он напал на неё. Мужчина ударил её ножом в живот и несколько раз камнем по голове. Решив, что женщина мертва, он скрылся с места происшествия.
Пострадавшую обнаружила её родственница. Она вызвала сотрудников полиции и скорую. Медики доставили раненую в больницу. Однако, несмотря на оказанную помощь врачей, женщина скончалась в реанимации.
Знакомая погибшей рассказала корреспонденту vrn.aif.ru, что у женщины осталось четверо детей. Она воспитывала их одна после того, как её супруг пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции.
Близкие многодетной матери отмечают, что убийство произошло практически на глазах самой младшей дочери погибшей. Девочке всего девять лет. Когда злоумышленник появился во дворе, она якобы спряталась дома.
Избавился от вещей, когда убегал с места убийства.
Сотрудники полиции и Следкома тщательно осмотрели место преступления. Они изъяли предметы, имеющие значение для уголовного дела. Правоохранители в рамках оперативно-розыскных мероприятий обнаружили верхнюю одежду, шапку и перчатки преступника. Он избавился от вещей, убегая.
Впоследствии была установлена личность нападавшего и его местонахождение. Злоумышленником оказался 38-летний местный житель. Путь его передвижения удалось отследить по камерам уличного видеонаблюдения. Подозреваемый находился у себя дома. Он был задержан сотрудниками СК, МВД и Росгвардии, после чего дал признательные показания.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы. Сейчас преступник находится в СИЗО.
«Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы», — добавили в МВД.
Должен быть наказан по всей строгости закона.
Воронежцы, шокированные зверским убийством многодетной матери, в социальных сетях требуют правосудия:
«Данное преступление носит исключительный характер по степени своей общественной опасности и тяжести последствий. Оно повлекло не только гибель человека, но и нанесло глубочайшую психологическую травму ребёнку, ставшему непосредственным свидетелем трагедии, а также причинило невосполнимый ущерб всей семье погибшей».
«Прошу самого, жёсткого наказания этому человеку».
«То, что произошло — чудовищная жестокость. Убита многодетная мать прямо на глазах у ребёнка. Это разрушило жизнь семьи! Такой поступок требует самого строгого наказания — без снисхождений и оправданий».