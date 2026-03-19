Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуцан рассказал о защите социально ответственного бизнеса

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пресечено 227 тысяч нарушений в рамках защиты социально ответственного бизнеса в 2025 году, в том числе связанных с отказами согласования инициатив предпринимателей, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе расширенного заседания коллегии ведомства по итогам 2025 года.

«В рамках защиты социально ответственного бизнеса за прошедший год пресечено 227 тысяч нарушений, связанных с незаконными отказами согласования предпринимательских инициатив, волокитой и иными барьерами, препятствующими ведению хозяйственной деятельности», — сказал Гуцан.

Он отметил, что всего по России прокуроры добились перечисления более 18 миллиардов рублей добросовестным исполнителям государственных и муниципальных контрактов.

Генпрокурор РФ добавил, что в 2025 году прокуроры не допускали снижения планки для проверочной нагрузки бизнеса. Так, из планов на 2026 год исключено три четверти предложений, а от чрезмерных контрольных мероприятий избавлена 141 тысяча бизнес-структур.

Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше