Белгидромет сказал, ждать ли экстремальную жару в Беларуси летом 2026 года

Начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Бакланова во время пресс-конференции сказала, ждать ли экстремальную жару в Беларуси летом 2026 года.
По прогнозу Всемирной метеорологической организации в период с мая по июль 2026 года на климат в мире будет оказывать влияние погодное явление Эль-Ниньо. Специалисты уточняют, что развитие подобного события оценивается в 40%. Значит ли подобное, что Беларусь летом могут ждать экстремальная жара и новые температурные рекорды?
— Эль-Ниньо — это теплое чилийское течение, — уточнила Ольга Бакланова.
Она заметила, что небольшая вероятность того, что какие-то рекорды и превышения температур в стране будут. Однако, заметила она, вероятностный прогноз не дает права говорить о том, что подобное будет по всей Беларуси:
— Возможно, это будет где-то на отдельных станциях (метеорологических. — Ред.) с заходом тропических масс. Мы поддерживаем Всемирную метеорологическую организацию с ее заявлениями. Ну, посмотрим. Время покажет.
Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 21 марта.
Кстати, четыре выходных дня ждут белорусов в апреле на Радуницу.
Также мы собрали, что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия 20 марта, когда день уравнивается с ночью.