Филипп Киркоров встретился в Ростове с блогером Николаем Василенко

На прошедших выходных Филипп Киркоров провел два концерта в Ростове-на-Дону. Во время посещения донской столицы король российской эстрады встретился с ростовским блогером и бизнесменом Николаем Василенко. Предприниматель получил в подарок футболку и пластинку.
— Филипп Бедросович — наше все, один из наших столпов музыки, эстрады, его голос у нас уже прошит в подсознании. В моих руках 21-й альбом — чудо. Филипп, я благодарю Вас, — написал в соцсетях Николай Василенко.
О поездке в донскую столицу рассказал и сам певец.
— День второй. И шоппинг-терапию получил, и концертную терапию получил, и гастрономическую терапию тоже. Не город, а сказка, — восхищенно признался Филипп Киркоров.
Напомним, концерты состоялись 15 и 16 марта. Зрители полюбовались на завораживающие спецэффекты и неповтормые образы. Также ростовчан порадовал репертуар, зал подпевал известным хитам — «Зайка моя», «Снег», «Жестокая любовь», «Единственная моя», «Атлантида», а также многим другим песням.
