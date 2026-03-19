Сосульки над головами: в Челябинской области нашли опасные крыши

В Челябинской области развернулась масштабная проверка крыш — инспекторы ищут опасный снег и сосульки, которые могут обрушиться на людей. Уже обследованы тысячи домов, но проблемы все еще находят.
По данным губернатора Челябинской области Алексея Текслера, специалисты Госжилинспекции проверили почти 3,5 тысячи скатных крыш — это около 75% от общего числа в области. Рейды проходят ежедневно: инспекторы обходят многоквартирные дома и оценивают, насколько качественно управляющие компании убирают снег и наледь.
В большинстве случаев ситуация под контролем — примерно 86−90% крыш очищаются регулярно. Однако без нарушений не обошлось.
Проверки выявили проблемные адреса, где снег и сосульки по-прежнему представляют угрозу для жителей. Управляющим компаниям уже выданы предостережения с требованием срочно устранить нарушения.
Губернатор напомнил, что безопасность во многом зависит и от самих жителей. Если на крыше заметили наледь или свисающие сосульки, нужно сразу обращаться в управляющую компанию или через приложение «Госуслуги. Дом». Если реакции нет — следует жаловаться в Госжилинспекцию или обращаться в экстренные службы.
Проверки продолжаются, а значит, «ледяная угроза» для южноуральцев пока окончательно не отступила.