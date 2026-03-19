Три человека провалились под лед у Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде

Сообщение о происшествии поступило 19 марта.

Источник: Живем в Нижнем

19 марта три человека провалились под лед на реке Волге в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в районе Чкаловской лестницы. Сообщение о происшествии поступило в 16:05. Работникам городского аварийно-спасательного отряда удалось предотвратить трагедию и доставить людей на берег. Всех троих осматривает бригада скорой помощи — личности пострадавших устанавливаются.

«МЧС России напоминает: лед на водоемах региона уже тонкий и непрочный, выходить на него опасно для жизни!» — напомнили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, что глава Городецкого округа Александр Мудров осудил рыбаков, которые продолжают выходить на лед с удочкой. По его словам, в периоды плюсовых температур возрастает вероятность оказаться в ледяной воде.