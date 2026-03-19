Последний шанс! Что нельзя делать в Родительскую субботу 21 марта 2026

21 марта 2026 года — третья и последняя Родительская суббота Великого поста. Середина пути к Пасхе и финальная возможность в эти святые дни прийти в храм, подать записку за упокой и помолиться за тех, кого уже нет рядом. Если пропустили предыдущие субботы — это ваш последний шанс до Радоницы (21 апреля), ведь впереди Страстная седмица и Пасха, когда заупокойные службы не совершаются.