Юрий Шалабаев проверил ход ямочного ремонта дорог Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проинспектировал ход ямочного ремонта дорог в Нижегородском и Канавинском районах города. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.
Как отметил Шалабаев, ремонтные бригады сформированы в каждом районе Нижнего Новгорода на базе муниципальных дорожных предприятий.
«Пока не запущены асфальтобетонные заводы, дефекты покрытия после снежной зимы, частых переходов через “ноль”, реагентов и внешней нагрузки дорожники устраняют так называемым холодным и литым асфальтом с использованием рециклеров и термос-бункеров. Кстати, это недавние закупки специализированной техники», — написал он.
По словам Шалабаева, после проведения аукционов к ямочному ремонту подключатся и подрядные организации. На первоначальном этапе необходимо привести в порядок 180 тысяч квадратных метров дорог. В бюджете на это предусмотрено более 300 млн рублей.
«На ближайшем заседании городской Думы планируется добавить к этой сумме еще 200 млн рублей на продолжение работ, таким образом увеличив объем ямочного ремонта в этом году. Его поручил держать на уровне не ниже прошлого года, когда по сравнению с 2024-м сделали почти в полтора раза больше», — резюмировал мэр.
Этой весной начнётся и гарантийный ремонт дорог. В течение пяти лет после сдачи объектов подрядчики обязаны устранять выявленные дефекты за свой счёт.
Напомним, что более 21 км дороги Богородск — Ключищи отремонтируют в 2026 году.