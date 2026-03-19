Нижегородский коттедж попал в топ самых дорогих продаваемых частных домов

В Нижнем Новгороде был отмечен дом, вошедший в список наиболее дорогостоящих частных резиденций, доступных для покупки в крупных российских городах. При этом данный объект занял в этом рейтинге самую скромную позицию. Об этом сообщается на сайте «Авито Недвижимости».
В ходе аналитического исследования рынка недвижимости от Яндекса, самый дорогой особняк, представленный на продажу в данный момент в Нижнем Новгороде, оценивается в 95 миллионов рублей. Он находится в поселке Новинки, на улице Садовой.
Речь идет о просторном одноэтажном коттедже общей площадью 641 квадратный метр. Внутри расположены девять помещений, среди которых выделяются просторная кухня-столовая, уютная гостиная, три спальные комнаты и кабинет.
На цокольном этаже находятся помещения для занятий спортом, игровая зона с бильярдом и технические комнаты. На придомовой территории оборудован комплекс с баней и бассейном. Территория участка благоустроена, предусмотрена зона для парковки автомобилей и крытый навес.
Напомним, что Нижний Новгород вошел в топ-5 городов ПФО по ценам на вторичное жилье. В январе 2026 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке города составила 164 тыс. рублей, а средняя стоимость квартиры достигла 8,8 млн рублей.
Ранее нижегородцам показали, как выглядят самые дорогие и самые дешёвые квартиры Нижнего Новгорода.