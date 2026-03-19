Что нельзя делать в Родительскую субботу 21 марта 2026

21 марта 2026 года — третья и последняя Родительская суббота Великого поста. Середина пути к Пасхе и финальная возможность в эти святые дни прийти в храм, подать записку за упокой и помолиться за тех, кого уже нет рядом. Если пропустили предыдущие субботы — это ваш последний шанс до Радоницы (21 апреля), ведь впереди Страстная седмица и Пасха, когда заупокойные службы не совершаются.
Почему 21 марта 2026 года — особенная дата.
Три Родительские субботы Великого поста установлены не случайно: в будние дни поста полная литургия не служится, и чтобы не оставить усопших без молитвы, выделены особые дни для поминовения.
21 марта этот цикл завершается. В дни последующих седмиц заупокойные богослужения уступают место пасхальным, страстным и покаянным. Именно поэтому дата так важна: это возможность остановиться, произнести имена близких, поставить свечу и попросить у Бога милости для их душ. Четвёртая седмица посвящена преподобному Иоанну Лествичнику.
Что можно делать 21 марта 2026?
Накануне, вечером 20 марта, по возможности следует прийти на парастас — заупокойную всенощную с молитвами об усопших.
Утром нужно подать записки за упокой (полные крещёные имена в родительном падеже — Юрия, Ирины) и заказать панихиду.
На канун следует принести постные продукты: кутью, хлеб, фрукты, растительное масло.
Поставить свечу за упокой у Распятия.
Также необходимо посетить кладбище: убрать могилу, зажечь свечу, прочитать литию или помолиться своими словами.
Дома, за скромной постной трапезой, лучше вспомнить усопших добрым словом и рассказать о них детям.
Чего нельзя делать 21 марта 2026 года?
Превращать поминовение в шумное застолье с алкоголем — идёт Великий пост, трапеза должна быть скромной.
Оставлять на могилах еду и рюмки — это языческий обычай; продукты лучше раздать нуждающимся или принести в храм.
Отказывать в милостыне: если просят помянуть — подайте с просьбой помолиться.
Ссориться, осуждать, злословить — в день поминовения это особенно недопустимо.
Забывать. Родительская суббота — не про ритуал, а про память. Те, кого мы любили, по-прежнему нуждаются в нашей молитве.
Народные приметы погоды на 21 марта 2026.
Народные приметы гласят: погода 21 марта может подсказать, каким будет грядущее лето. Кстати, если в этот день стоит туман — ждите скорых холодов.