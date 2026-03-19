Жители аварийного дома в Крылово добиваются переселения

Прокуратура Правдинского района Калининградской области вступилась за жителей дома № 25 на улице Центральной в поселке Крылово. Чиновники установили срок расселения аварийного здания аж до 31 декабря 2029 года, но надзорное ведомство сочло это опасной проволочкой.
Специалисты обследовали конструкции дома и подтвердили: они несут реальную угрозу для людей. Ждать еще почти четыре года при таком состоянии здания нельзя.
Прокурор района уже направил в суд иск с требованием сократить сроки расселения. Кроме того, опротестовано само постановление администрации: чиновники незаконно переложили на собственников квартир обязанность проводить противоаварийные работы и заниматься сносом. Это должен делать муниципалитет.
Сейчас оба документа находятся на рассмотрении. Если суд встанет на сторону жителей, переселить людей из опасного жилья в поселке Крылово должны будут намного быстрее.