Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители аварийного дома в Крылово добиваются переселения

Источник: Янтарный край

Прокуратура Правдинского района Калининградской области вступилась за жителей дома № 25 на улице Центральной в поселке Крылово. Чиновники установили срок расселения аварийного здания аж до 31 декабря 2029 года, но надзорное ведомство сочло это опасной проволочкой.

Специалисты обследовали конструкции дома и подтвердили: они несут реальную угрозу для людей. Ждать еще почти четыре года при таком состоянии здания нельзя.

Прокурор района уже направил в суд иск с требованием сократить сроки расселения. Кроме того, опротестовано само постановление администрации: чиновники незаконно переложили на собственников квартир обязанность проводить противоаварийные работы и заниматься сносом. Это должен делать муниципалитет.

Сейчас оба документа находятся на рассмотрении. Если суд встанет на сторону жителей, переселить людей из опасного жилья в поселке Крылово должны будут намного быстрее.