Реконструкцию Цимбалинского путепровода завершили на 55%

Проект, реализуемый в рамках приоритетной программы «Удобный общественный транспорт», предусматривает возведение двух путепроводов. На данный момент из необходимых 5,2 тыс. тонн металлоконструкций смонтировано уже 2,1 тыс. тонн. Работы идут по графику, на площадке задействовано около 100 специалистов и более 30 единиц техники. Почти завершено сооружение опор (готовы шесть из восьми), активно строятся подпорные стенки и укладывается ливневая канализация.