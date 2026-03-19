Три человека погибли в тройном ДТП на трассе под Воронежем

Двое мужчин и женщина погибли в ДТП на 182-м км трассы Р-298 «Курск Саратов» в Нижнедевицком районе. Авария произошла днём четверга, 19 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
72-летний водитель Kia Cerato выехал на встречную полосу со второстепенной дороги из села Верхнее Турово в сторону Воронежа. В результате легковой автомобиль столкнулся с фурой DAF, которая по инерции врезалась в «Газель». После этого легковушка и большегруз вылетели в кювет.
Водитель и 67-летняя пассажирка Kia Cerato, а также 38-летний мужчина, управлявший «Газелью», от полученных травм скончались на месте.