Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли в тройном ДТП на трассе под Воронежем

Авария произошла в Нижнедевицком районе.

Источник: АиФ Воронеж

Двое мужчин и женщина погибли в ДТП на 182-м км трассы Р-298 «Курск Саратов» в Нижнедевицком районе. Авария произошла днём четверга, 19 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

72-летний водитель Kia Cerato выехал на встречную полосу со второстепенной дороги из села Верхнее Турово в сторону Воронежа. В результате легковой автомобиль столкнулся с фурой DAF, которая по инерции врезалась в «Газель». После этого легковушка и большегруз вылетели в кювет.

Водитель и 67-летняя пассажирка Kia Cerato, а также 38-летний мужчина, управлявший «Газелью», от полученных травм скончались на месте.