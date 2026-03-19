Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Ростовской области заставила школы вернуть деньги молодым педагогам

Двух молодых учителей обманули с заработной платой в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Дубовском районе Ростовской области учителям недоплатили около 50 тысяч рублей зарплаты. Об этом рассказали в социальных сетях региональной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что руководство образовательных учреждений нарушило требования трудового законодательства. Двум молодым преподавателям регулярно начисляли оклады в размере, который был значительно ниже установленного государственного минимума.

— Прокуратура района провела проверку соблюдения трудовых прав работников. В результате вмешательства ведомства перед педагогами полностью погашена задолженность, — пояснили правоохранители.

Напомним, в начале года аналогичные нарушения выявили при начислении выплат более чем в трехстах школах на территории 45 муниципалитетов региона. Тогда в результате жестких мер реагирования прокуроры заставили чиновников произвести масштабный перерасчет и вернуть специалистам все недополученные деньги.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.